Верующие пытались помешать проведению марша ЛГБТ в Кишиневе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Столкновения между полицией и участниками акции протеста верующих, которые пытались помешать проведению марша ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским и запрещено в России - ИФ), произошли в воскресенье в Кишиневе.

Участники марша ЛГБТ намеревались пройти по традиционному ежегодному маршруту, который в прежние годы согласовывался властями, однако на этот раз муниципальный совет столицы Молдавии запретил проведение марша. Государственная канцелярия потребовала отменить это решение как незаконное, но мэр столицы Ион Чебан отказался снять запрет. Несмотря на это, около 600 участников мероприятия вышли на марш.

Православные активисты, как и в предыдущие годы, попытались воспрепятствовать проведению марша. Под церковные песнопения, с иконами и хоругвиями в руках они направились навстречу маршу. Однако их остановила полиция, чтобы не допустить столкновений. Верующие, в том числе один из священников и мужчина с ребенком на руках пытались прорвать кордон. Полицейские о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​бездвижили мужчину, забрали ребенка, а священника повалили на землю. Несколько человек из числа православных активистов были задержаны полицией. Точное количество задержанных пока неизвестно.

В этот же день Партия социалистов в другой части города провела марш в защиту семейных ценностей. Участники марша прошли от Академии экономических знаний до Кафедрального собора в центре Кишинева. У собора состоялся митинг в защиту семьи, в котором участвовали депутаты от Блока коммунистов и социалистов, а также представители других партий левого толка. Мероприятие прошло без инцидентов.

Как ранее сообщал "Интерфакс", в середине мая муниципальный совет Кишинева запретил проведение в городе маршей сексуальных меньшинств. За такое решение проголосовали 27 из 51 членов совета.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о запрете и признании в РФ экстремистской организации "Международное общественное движение ЛГБТ".