Поиск

Верующие пытались помешать проведению марша ЛГБТ в Кишиневе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Столкновения между полицией и участниками акции протеста верующих, которые пытались помешать проведению марша ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским и запрещено в России - ИФ), произошли в воскресенье в Кишиневе.

Участники марша ЛГБТ намеревались пройти по традиционному ежегодному маршруту, который в прежние годы согласовывался властями, однако на этот раз муниципальный совет столицы Молдавии запретил проведение марша. Государственная канцелярия потребовала отменить это решение как незаконное, но мэр столицы Ион Чебан отказался снять запрет. Несмотря на это, около 600 участников мероприятия вышли на марш.

Православные активисты, как и в предыдущие годы, попытались воспрепятствовать проведению марша. Под церковные песнопения, с иконами и хоругвиями в руках они направились навстречу маршу. Однако их остановила полиция, чтобы не допустить столкновений. Верующие, в том числе один из священников и мужчина с ребенком на руках пытались прорвать кордон. Полицейские о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​бездвижили мужчину, забрали ребенка, а священника повалили на землю. Несколько человек из числа православных активистов были задержаны полицией. Точное количество задержанных пока неизвестно.

В этот же день Партия социалистов в другой части города провела марш в защиту семейных ценностей. Участники марша прошли от Академии экономических знаний до Кафедрального собора в центре Кишинева. У собора состоялся митинг в защиту семьи, в котором участвовали депутаты от Блока коммунистов и социалистов, а также представители других партий левого толка. Мероприятие прошло без инцидентов.

Как ранее сообщал "Интерфакс", в середине мая муниципальный совет Кишинева запретил проведение в городе маршей сексуальных меньшинств. За такое решение проголосовали 27 из 51 членов совета.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о запрете и признании в РФ экстремистской организации "Международное общественное движение ЛГБТ".

Кишинев ЛГБТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поздравил с днем рождения Си Цзиньпина

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран обратился к Кипру за посредничеством в урегулировании ситуации с Израилем

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль атаковал объекты оборонной и энергетической промышленности Ирана

Израиль атаковал объекты оборонной и энергетической промышленности Ирана
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

КСИР сообщил о гибели еще семи высокопоставленных иранских военных

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Иране сообщили об аресте агентов "Моссада"

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МИД Ирана заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю при таком же решении израильтян

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран через посредников обратился к США с призывом повлиять на Израиль и остановить удары

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана133 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6555 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });