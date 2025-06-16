Володин проведет в Бресте заседание Парламентского собрания Союза РФ и Белоруссии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - 68-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина пройдет в понедельник в Бресте.

Володин является председателем Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

По данным пресс-службы Госдумы, в повестке - реализация поручений глав Белоруссии и России, прозвучавших в ходе международного форума союзного государства "Великое наследие - об‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​щее будущее", в части формирования постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти. Участники заседания примут заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Планируется обсуждение бюджетных вопросов, в том числе рассмотрение отчета Совета министров союзного государства об исполнении бюджета за 2024 год.