Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Перу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в акватории Тихого океана у побережья центральной части Перу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 19:35 по Москве в воскресенье, находился в 31 км к юго-западу от столицы Перу Лимы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 53,5 км.