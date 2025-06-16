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Песков заявил, что предложение РФ о вывозе из Ирана избыточного ядерного материала еще актуально

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Предложение Москвы о вывозе из Ирана избыточного ядерного материала остается "на столе", однако ситуация на Ближнем Востоке в последнее время серьезно осложнилась из-за начала боевых действий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая в понедельник на вопрос журналистов, что Россия могла бы предложить сторонам ирано-израильского конфликта для урегулирования, в частности, хранение в РФ избыточного ядерного материала Ирана, Песков сказал: "Это предложение остается "на столе", оно сохраняет свою актуальность".

"Но, разумеется, с началом бо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌евых действий ситуация серьезно осложнилась. Мы знаем, что боевые действия начались в преддверии, накануне планировавшегося очередного раунда непрямых переговоров Ирана и США при посредничестве Омана", - напомнил Песков.

По его словам, Москва "сохраняет готовность сделать все, что необходимо, для того, чтобы (ситуация вернулась в мирное русло)". "И здесь, опять же, можно сказать, что нужно устранить первопричины этого кризиса", - подчеркнул Песков.

"Но ситуация эскалирована очень серьезно, и, конечно, это все не в лучшую сторону изменило положение дел", - заявил Песков.

Дмитрий Песков Иран
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