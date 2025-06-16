Глава Бундесбанка призвал ЕЦБ не ограничивать себя в выборе направления изменения ставок

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку (ЕЦБ) не следует ограничивать себя в выборе направления изменения процентных ставок в условиях повышенной неопределенности перспектив инфляции и экономического роста, заявил глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель.

"В нынешних условиях ключевые факторы могут меняться очень быстро и поэтому нам следует сохранять гибкость, - сказал Нагель, выступая на конференции во Франкфурте. - Нецелесообразно решать заранее, будут ли ставки понижены, или же изменения будут поставлены на паузу".

Центробанку нужно внимательно следить за угрозами для ценовой стабильности. "Это важно также и в свете текущих событий на Ближнем Востоке", - отметил Нагель.

Хотя инфляция в еврозоне вернулась к целевому уровню 2% и ее закрепление ниже него маловероятно, ЕЦБ нужно держать все пути открытыми, заявил он.

Заместитель председателя ЕЦБ и глава Банка Испании Луис де Гиндос также уверен, что инфляция движется в нужном направлении. Он отметил, что последние данные подтверждают явное замедление темпа роста цен.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌Годовая инфляция в еврозоне в мае составила 1,9%. Прогноз Центробанка предполагает ее дальнейшее ослабление в текущем и следующем годах и восстановление до 2% в начале 2027 года.

"Не думаю, что колебания инфляции вблизи 1,4% в первом квартале 2026 года будет достаточно, чтобы повлиять на инфляционные ожидания или процесс переговоров по заработным платам, - сказал Де Гиндос в интервью Reuters. - Вероятность закрепления инфляции ниже целевого уровня, на мой взгляд, очень ограничена".

"Мы рассматриваем среднесрочную перспективу, а в среднесрочной перспективе будут появляться другие факторы, которые будут компенсировать воздействие краткосрочных явлений, способствующих временному замедлению роста цен", - пояснил он.

На заседании ранее в июне ЕЦБ ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, а его президент Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что центробанк приблизился к завершению текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики.