Tesla обновила премиальные Model S и Model X и повысила цены на них на $5 тыс.

Фото: Liu Ranyang/China News Service/V/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американская Tesla выпустила новые версии премиальных седана Model S и внедорожника Model X и подняла на $5 тыс. цены на все их конфигурации, пишет MarketWatch.

В обеих моделях в числе прочего обновлены дизайн колес и конструкция подвески, а также улучшено шумоподавление, сообщила компания в соцсети X.

Кроме того, в Model X увеличено пространство в третьем ряду и‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ багажнике, а в продвинутой Model S Plaid изменена аэродинамика для повышения стабильности автомобиля при движении на высоких скоростях.

Базовая версия Model S теперь стоит $86,63 тыс., продвинутая Model S Plaid - $101,63 тыс., стандартный Model X - $91,63 тыс., Model X Plaid - $106,63 тыс.

Акции Tesla дорожают на 1,8% в ходе предварительных торгов в понедельник.