Пакистан закроет на неопределенный срок границу с Ираном
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пакистан закрывает границу с Ираном на неопределенный срок в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщил в понедельник портал Dawn со ссылкой на источники.
"Решение закрыть границу с Ираном было принято по соображениям безопасности на фоне нестабильной ситуации из-за израильских атак", - приводит портал слова неназванных должностных лиц.
В сообщении отмечается, что Иран и Пакистан разделены границей протяженностью 905 км.
Пограничные пункты начали закрываться еще с воскресенья. При этом пограничный пункт "Тафтан" (округ Чагай, провинция Белуджистан) функционировал.
Накануне глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар сообщил, что из Ирана эвакуировали 450 пакистанских паломников. Он добавил, что более 150 пакистанских студентов, обучающихся в Иране, вернутся на родину через пограничный пункт "Тафтан".
В ночь на 13 июня Израиль нанёс массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.