Пакистан закроет на неопределенный срок границу с Ираном

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пакистан закрывает границу с Ираном на неопределенный срок в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщил в понедельник портал Dawn со ссылкой на источники.

"Решение закрыть границу с Ираном было принято по соображениям безопасности на фоне нестабильной ситуации из-за израильских атак", - приводит портал слова неназванных должностных лиц.

В сообщении отмечается, что Иран и Пакистан разделены границей протяженностью 905 км.

Пограничные пункты начали закрываться еще с воскресенья. При этом пограничный пункт "Тафтан" (‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌округ Чагай, провинция Белуджистан) функционировал.

Накануне глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар сообщил, что из Ирана эвакуировали 450 пакистанских паломников. Он добавил, что более 150 пакистанских студентов, обучающихся в Иране, вернутся на родину через пограничный пункт "Тафтан".

В ночь на 13 июня Израиль нанёс массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.