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Институт исследования проблем мира насчитал у Израиля 90 ядерных боеголовок

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля на данный момент имеет в своем арсенале 90 ядерных боеголовок, говорится в опубликованном в понедельник ежегоднике Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2025 год.

При этом указывается, что боеголовки не развернуты на носителях, а находятся на хранении. Основным носителем израильских ядерных средств является авиация.

Всего, по данным института, по состоянию на январь 2025 года в мире насчитывается 9614 ядерных боеприпасов (без учета подлежащих утилизации), 3912 боеголовок развернуты на ракетах и бомбардировщиках, остальные находятся на складах. При этом примерно 2100 ядерных боеголовок установлено на ракетах, находящихся на боевом дежурстве.

Около 90% всех ядерных боеприпасов в мире приходится на арсеналы США и России. В частности, США имеют 1770 развернутых боеголовок и еще 1930 на хранении. По оценке SIPRI, Россия располагает 1718 развернутыми боеголовками, и еще 2591 находится на хранении.

Тем временем ядерный арсенал Китая состоит из 600 боеголовок. Франция имеет 290 ядерных боеголовок, Великобритания - 225, Индия - 180, Пакистан - 170 и КНДР - 50.

Израиль SIPRI
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