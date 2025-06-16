ВВС США перебросили в Европу рекордное количество самолетов-заправщиков

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - США в понедельник перебросили с континентальной части страны на авиабазы в Европу более 30 самолетов-заправщиков, сообщило издание Military Watch Magazine.

По данным европейских авиационных наблюдателей, после трансатлантического перелета на авиабазу Рамштайн в Германии, где расположен штаб командования ВВС США в Европе, авиабазы Морон и Рота в Испании, а также в Великобританию и Италию прибыли в общей сложности не менее 32 воздушных танкеров.

В Европу, в частности, с баз в США были переброшены самолеты KC-135T Stratotanker и KC-46A Pegasus.

Часть самолетов после посадки в Европе вылетела на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, где размещены эскадрильи американских истребителей, которым для обеспечения дальних перелетов необходимы самолеты-дозаправщики.