Рябков назвал возможным только дипломатическое решение конфликта между Ираном и Израилем

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ирано-израильский конфликт не может быть урегулирован иначе, кроме как политико-дипломатическим путем, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы полагаем, что альтернативы политическому и дипломатическому пути нет и быть не может. Обстановка, разумеется, на сегодня говорит сама за себя - она крайне тяжелая, вызывающая глубокую озабоченность", - сказал Рябков журналистам в понедельник.

По словам Рябкова, "расчеты израильской стороны на то, что удастся путем таких ударов ликвидировать и ядерную инфраструктуру, и источники для‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ других озабоченностей, которые, насколько можно судить, испытывают израильские руководители, израильские военные - эти расчеты ни на чем не основываются".

"Нужно учитывать уроки истории: такие силовые акции, как правило, приводят к противоположным результатам. И иранские представители достаточно внятно, отчетливо тоже на эту тему высказались уже. Мы это фиксируем", - сказал замглавы МИД.

Он также отметил, что в РФ "отфиксировали то, что раунд опосредованных контактов (между США и Ираном - ИФ), намечавшихся в Омане, в свете происходящего не состоится".