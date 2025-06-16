ЕС продлил на год "крымский пакет" санкций против РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в понедельник постановление о продлении на год, до 23 июня 2026 года, ограничительных мер в отношении РФ, введенных в июне 2014 года в связи с присоединением Крыма к России.

В опубликованном советом коммюнике напоминается, что этот пакет санкций включает запреты на импорт продукции из Крыма и Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из этих территорий.

Под ограничения ЕС также подпадает экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

В документе повторяется позиция ЕС о непризнании перехода Крыма и Севастополя в состав РФ.

"ЕС остается твердым в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ (...) и привержен полной реализации своей политики непризнания", - сказано в сообщении Совета Евросоюза.