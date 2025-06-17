США обсуждают с Ираном возможность продолжения на этой неделе переговоров по иранскому атому

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи с целью обсуждения дипломатических путей заключения ядерной сделки и прекращения войны между Израилем и Ираном, пишет портал Axios.

"Рассматривается возможность встречи с иранцами на этой неделе", - сообщил порталу американский чиновник.

Он отметил, что "эта встреча может стать решающим моментом в решении вопроса о том, вступят ли США в войну, чтобы ликвидировать ядерную программу Ирана военным путем".

По словам источников, администрация президента Дональда Трампа обсудила предложение о встрече с Ираном в понедельник.

"Мы р‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​азговариваем по телефону, но лучше поговорить лично", - заявил Трамп на саммите G7.

Американский министр обороны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News также отметил, что Трамп по-прежнему стремится к заключению сделки.

"Президент Трамп надеется, что наступит мир", - сказал он.

В то же время, как сообщил порталу информированный источник, Трамп "рассматривает возможность взрыва бункеров (...) подземного обогатительного комплекса Ирана в Фордо" как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку.

К этому шагу, как пишет Axios, Трампа подталкивает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, однако Трамп продолжает настаивать на том, что он верит в возможность достижения соглашения.