Израиль и Иран: защита граждан в условиях обстрелов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ответные удары Ирана по Израилю стали наносить ощутимый урон. По данным, которые приводятся в израильской прессе, только во время ракетного удара по предместью Тель-Авива в Бат-Яме 61 здание получило повреждение, 20 подлежат сносу. Свыше 600 человек остались без жилья.

Но при таком ударе ночью можно было ожидать сотни погибших, однако их несколько человек. Как удалось избежать большего числа жертв? Сработала служба тыла? На эти вопросы нашему политическому обозревателю ответил представитель командования тыла полковник Ави Берман.

Кроме того, старший научный сотрудник Института США и Канады Николай Бобкин и научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова Евдокия Добрева поделились впечатлениями о системе защиты от ракетных ударов в Иране.

Как работает израильское МЧС?

Берман: Сразу поясню, что у нас и в России понятие службы тыла различается. В нашему случае это скорее похоже на ваше МЧС.

Корр.: Иначе говоря, это служба спасения. В какой степени отвечают действительности утверждения некоторых СМИ о том, что система ПВО Израиля не выдерживает ударов?

Берман: Система ПВО - не моя тема, это тема ВВС. Но я могу сказать, что по статистике пропускается от пяти до десяти процентов выпущенных в нашу сторону ракет. Теперь о работе, как вы ее называете, службы тыла. Мы исходим из того, что защиту граждан надо организовывать так, как будто системы ПВО вообще не существует. "Есть ракета, она может на меня упасть, и я должен сделать все для того, чтобы спасти свою жизнь", - вот в этом мы должны помочь человеку.

Корр.: Как людей предупреждают о ракетном ударе?

Берман: У нас несколько систем оповещения. Одна из них - сирена воздушной тревоги через динамики, установленные по всей стране. Также отправляется сигнал по телефону и по интернету, через специальное приложение. У нас действует три вида технологии: базовая - оповещение через динамики, а также с использованием сотовой связи и GSM.

Корр.: Часто слышу в передачах, что люди остались в "мамадах", которые существуют в некоторых домах. Что это такое?

Берман: Это железобетонная комната, которая есть в домах, построенных в Израиле после войны в Персидском заливе. Тогда по территории Израиля попала 41 запущенная из Ирака ракета. В результате решили изменить технологию жилищного строительства и внутри каждого дома создавать железобетонный блок, конструктивно не связанный со всем зданием. В нем располагается одна комната в квартире.

Глазами очевидцев

Как система действует в реальной жизни? Чтобы узнать об этом, я созвонился с одной знакомой семьей, живущей в Бат-Яме. Перебивая друг друга, супруги рассказали о своем опыте. Они никогда не давали интервью, и потому попросили не называть их имен или цитировать их под псевдонимами. Но я решил, что лучше обойтись без чужих имен. Объясним это моим суеверием.

Муж: Мы были в доме, рядом с которым был нанесен удар этой мощной ракетой. Но в это время, к счастью, мы уже спустились в бомбоубежище.

Жена: Подожди, я подробнее расскажу. Ракета упала приблизительно в одном квартале от нас. И такой был мощный взрыв, что я вообще подумала, что попали по дому, в подвале которого, в бомбоубежище, мы сидели. Тряхануло очень серьезно.

Корр.: Сколько ударов было?

Муж: Один удар, одной ракетой.

Корр.: Паника в стране есть? Заметно скопление людей, стремящихся закупить впрок продукты? Не только в этот день, а вообще.

Жена: Нет, нет. Паники никакой нет. Первый день немножко перенервничали, побежали закупать что-то. Но потом представители всех крупных магазинов выступили и сказали, что у нас все есть, запасы есть. Я тоже сегодня заказала, мне домой привезли. С продуктами никакой проблемы нет. Другое дело, неприятно каждую ночь спускаться по несколько раз в бомбоубежище. У меня уже сил нет. Но муж твердо настаивает на подчинении службе тыла. И правильно: сколько человек, сидящих с нами в подвале, лишились жилья! А если бы они проигнорировали сирены и не пошли в бомбоубежище?

Корр.: Как проходят сборы для перехода в бомбоубежище при звуки сирен?

Муж: Сейчас срабатывает трехэтапное предупреждение. Первое говорит о том, что вы должны находиться вблизи бомбоубежища. Если рядом его нет, то у вас есть время определить ближайшее.

Жена: И нам дается время собрать все необходимое, в первую очередь, конечно, документы, воду. Но у меня всегда все собрано на случай быстрого перемещения. Как правило, на эти сборы и поиски подвала есть минут десять. Потом на телефоне принудительно звучит другая сирена. Причем ее звучание такое жуткое, что как бы ты крепко ни спал, как бы далеко от телефона ни находился, – услышишь.

У нас, например, так и было. В четыре утра я проснулась от этого звука: первое оповещение было в районе половины первого, оно означало, что надо находиться около убежища. Дошли, благо оно было рядом. Полтора часа мы там пробыли, но ничего не было. Вернулись в квартиру, муж лег спать, я тоже заснула на диванчике. А потом эта "штука" в телефоне опять сработала. Мы спустились в бомбоубежище, минуты через три прозвучала сирена. Но уже все люди были в бомбоубежище. Стояла гробовая тишина, что абсолютно не свойственно израильтянам, они очень шумные. На меня эта тишина почему-то, честно говоря, сильно подействовала!

Корр.: А "мамада" у вас в доме есть?

Муж: Нет, дом старый, а они есть только в относительно новых. Но об их пользе говорит вчерашний пример. Дом, в который попала ракета, обрушился, "мамады" устояли.

В Тегеране все устроено по-другому

Естественно, мы решили выяснить, как работает подобная служба в Иране. Из Исламской республики только что вернулась научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова Евдокия Добриева. Она находилась в стране в составе группы ученых по линии БРИКС с просветительской миссией. Ее командировка совпала с началом войны между Израилем и Ираном. Мероприятия сначала пришлось перенести в более безопасное место. Но потом, естественно, они были отменены.

Корр.: Где вы были во время бомбежки? Рядом было бомбоубежище?

Добрева: К сожалению, в Иране, как мы заметили, нет сети бомбоубежищ. Власти выделяют для этих целей подвалы, подземные парковки в торговых центрах, станции метро. Даже школы и мечети. Они считают, там безопаснее. Мы, например, были в метро. Но главное - никогда не знаешь, когда "летит" угроза. Интернет глушится, и об опасности узнаешь, уже когда ракета или дрон летит у тебя над головой! Вот это страшно, потому что только в этот момент и понимаешь всю опасность ситуации.

Корр.: Сирен, предупреждающих об опасности, нет?

Добрева: Нет, и непонятно, почему.

Для ответа на этот вопрос мы обратились к старшему научному сотруднику Института США и Канады Николаю Бобкину, который много лет работал в этой стране.

Бобкин: Говорить, что бомбоубежищ нет совсем, не вполне правильно. Вернее, таких специальных, как мы привыкли видеть, предназначенных только на случай воздушной тревоги, действительно нет. У них другая система. Как-то я застал один из ракетных ударов со стороны Израиля. Помним, что обменивались ими страны не один раз.

Так вот, я тогда увидел, как в местах скопления народа срочно строили бетонные коридоры, которые защищали людей. Но это, конечно, не все меры защиты. Надо иметь в виду их систему жилищного и городского строительства, в частности, торговых центров. Вначале они вырывают котлован глубиной в 20 метров, бетонируют его. И это помещение они и предназначают для паркингов. А, соответственно, они используются и как бомбоубежище. Вероятно, не только для жителей этого дома или тех, кто находится в торговом центре, а для всех, кто смог вовремя добежать. Конечно, в качестве бомбоубежища используется и метро.

Корр.: Хочу вспомнить одну хорошую, как раз к этой теме сказанную фразу: "От судьбы не убежишь, но повлиять на нее можно".