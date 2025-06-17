Промпроизводство в США в мае сократилось на 0,2%, ожидался рост на 0,1%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в мае сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федерал‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ьная резервная система.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 0,1%, тогда как ранее сообщалось, что объем промпроизводства оставался на уровне предыдущего месяца.

Производство в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце увеличилось на 0,1%. Аналитики предполагали рост на 0,2%. В том числе выпуск транспортных средств и запасных частей к ним увеличился на 4,9%.

Производство в добывающей промышленности (включая выпуск нефти и газа) повысилось на 0,1%, в транспортировке газа и электроэнергии - сократилось на 2,9%.

Использование производственных мощностей в США в мае снизилось до 77,4% по сравнению с 77,7% месяцем ранее. Аналитики не ожидали изменения с апрельского уровня.

Промпроизводство в США в мае увеличилось на 0,6% в годовом выражении (после роста на 1,4% в апреле). Выпуск в обрабатывающей промышленности повысился на 0,5%, в добывающей - на 2,9%. Производство в транспортировке газа и электроэнергии сократилось на 1,6%.