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ЕК предложила включить Украину в зону роуминга ЕС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) выдвинула во вторник предложение об интеграции Украины в зону роуминга ЕС с января 2026 года.

"Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими по всему ЕС, а также в своей родной стране. Вот почему мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье. Мы еще раз подтверждаем нашу неизменную приверженность поддержке Украины и ее граждан", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, реализация ее предложения позволит украинцам звонить, отправлять текстовые сообщения и использовать свои мобильные данные с украинских телефонных номеров в 27 странах ЕС без дополнительных затрат. Те же преимущества будут распространяться на европейцев, которые могут находиться на Украине.

"Роуминг - это первая область, в которой ЕС распространит режим внутреннего рынка на Украину. На практике это означает, что путешественники из Украины, посещающие ЕС, и путешественники из ЕС, посещающие Украину, не будут платить никаких дополнительных сборов за роуминг. Использование всех мобильных услуг, включая звонки, sms-сообщения и данные, будет оплачиваться по внутренним тарифам", - объяснили в Брюсселе.

ЕК направила принятое ею предложение в Совет ЕС для одобрения. Согласно ему, Украина фактически присоединится к зоне ЕС "Роуминг как дома" 1 января 2026 года, сообщили в Еврокомиссии.

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