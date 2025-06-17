Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана запустили очередную волну ракет и беспилотников по Израилю, сообщает во вторник агентство "Мехр".

Количество ракет и БПЛА не уточняется.

Израильская сторона подтвердила факт запуска ракет с территории Ирана.

"В настоящее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) работает над перехватом ракет и в случае необходимости готовится нанести удары для ликвидации угрозы", - говорится в telegram-канале ЦАХАЛ.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.