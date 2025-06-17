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Yum! Brands в октябре возглавит нынешний финдиректор Крис Тернер

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Новым главным исполнительным директором Yum! Brands Inc. с 1 октября станет Крис Тернер, который в настоящее время является главным финансовым директором, говорится в сообщении американской компании.

Тернер, которому сейчас 50 лет, присоединился к Yum! в 2019 году. До этого он занимал руководящие должности в PepsiCo, а также более десяти лет проработал в McKinsey.

Нынешний глава Дэвид Гиббс (62 года), который заявил о намерении покинуть свой пост в марте, останется в Yum! консультантом до конца 2026 года. Он работает в компании с 1989 года, в том числе с января 2020 года в должности CEO.

Котировки акций Yum! снижаются на 0,7% в ходе торгов во вторник. За последние три месяца капитализация компании снизилась на 10,4% (до $39,5 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил более 7%.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат почти 61 тыс. ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся, соответственно, на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне. Также Yum! принадлежит сеть бургерных Habit Burger & Grill.

Yum! Brands Крис Тернер
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