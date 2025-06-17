Израильские военные ликвидировали с 13 июня 70 батарей ПВО Ирана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные уничтожили с пятницы 70 иранских батарей ПВО, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что более 40 батарей ПВО Ирана удалось вывести из строя всего за сутки с начала операции в пятницу.

Беспилотники ЦАХАЛ продолжают устанавливать координаты пусковых установок ракет класса "поверхность-воздух" и радиолокационных станций, сообщает The Times of Israel.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.