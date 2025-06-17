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Фицо заявил, что Словакии следовало бы быть вне военных альянсов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник заявил, что его стране, которая является членом НАТО, было бы выгоднее иметь нейтральный статус, сообщает агентство Associated Press.

"Нейтралитет был бы очень выгоден для Словакии", - сказал он, добавив, что, "к сожалению, такое решение не в моих полномочиях".

При этом Фицо не стал пояснять свои слова, когда журналисты попросили его об этом.

Агентство отмечает, что для выхода Словакии из НАТО необходимо проведение референдума и дальнейшие шаги со стороны парламента страны.

Слова премьера прозвучали незадолго до саммита НАТО, который пройдет 24-25 июня в Нидерландах.

Ранее Фицо заявлял, что никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

Словакия Роберт Фицо
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