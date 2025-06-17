ЦАХАЛ нанес серию ударов по районам пусков ракет в Иране

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по 12 районам запусков ракет и по оружейным арсеналам в Иране, сообщается в телеграм-канале армии.

"ЦАХАЛ завершил ряд ударов по местам запуска ракет класса "поверхность-поверхность" и оружейным складам в самом сердце Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.



