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Макрон призывает к возобновлению переговоров по ядерной программе Ирана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым возобновить переговоры по иранскому ядерному вопросу.

"Мы не хотим, чтобы Иран создал ядерное оружие, но мы считаем, что сейчас нужно вернуться к переговорам", - сказал Макрон журналистам на полях саммита G7 в Канаде.

По его словам, силовая смена власти в Иране приведет к хаосу, отмечает телеканал BFM TV.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась, после того как в ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

Израиль Тегеран Иран Макрон
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