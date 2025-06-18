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Фондовые индексы США снизились из-за усиления геополитической напряженности

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и слабых статданных.

Негативное влияние на инвесторов оказывают усиливающиеся опасения, что США могут быть напрямую втянуты в израильско-иранский конфликт, сообщает Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал серию сообщений об Иране, в одном из них потребовав "безоговорочной капитуляции". Он также указал: "Наше терпение подходит к концу".

Между тем в Конгрессе подготовили ряд инициатив, нацеленных на то, чтобы запретить Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана.

Розничные продажи в США в мае сократились на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Это самое значительное падение за четыре месяца. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,7%.

При этом в апреле, согласно пересмотренным данным, продажи уменьшились на 0,1%, а не выросли на аналогичную величину, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в мае сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты ожидали повышения на 0,1%.

Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний, в июне опустился до 32 пунктов по сравнению с 34 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень с декабря 2022 года.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов сигнализирует о том, что большее число строителей рассматривают условия бизнеса как благоприятные, ниже - о преобладании пессимистичных настроений.

Снижение стало неожиданностью для аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем прогнозировали повышение до 36 пунктов, Wall Street Journal - до 35 пунктов.

Стоимость бумаг телекоммуникационной T-Mobile во вторник упала на 4,1% - до $221,43. Японская инвестиционно-технологическая SoftBank Group после окончания торгов в понедельник привлекла $4,81 млрд от продажи 21,5 млн акций T-Mobile по цене $224, то есть примерно на 3% ниже котировок на закрытие рынка ($230,99).

Акции Eli Lilly подешевели на 2%. Фармацевтическая компания достигла соглашения о покупке биотехнологической Verve Therapeutics, занимающейся разработкой генной терапии за $1,3 млрд (по $10,5 за акцию). Бумаги Verve Therapeutics взлетели в цене на 81,5% - до $11,38.

Котировки акций JetBlue Airways Corp. рухнули на 7,9%. Руководство авиакомпании заявило сотрудникам, что предпримет множество новых шагов для сокращения расходов из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на авиаперелеты, сообщило CNBC.

На этой новости подешевели бумаги других авиаперевозчиков, в том числе United Airlines Holdings - на 6,2%, Delta Air Lines - на 4,3%, American Airlines Group - на 3,1%.

Кроме того, цена акций Apple Inc. ушла вниз на 1,4%, Boeing Co. - на 0,7%, Microsoft Corp. - на 0,2%, Tesla - на 3,9%, Amgen - на 1,9%, Alphabet Inc. - на 0,5%, Adobe Inc. - на 4,7%.

Между тем бумаги нефтепроизводителей подорожали вслед за существенным повышением нефтяных цен, в том числе Exxon Mobil - на 1,4%, ConocoPhillips - на 0,5%, Marathon Petroleum - на 2%. Акции Chevron Corp. выросли в цене на 1,9% и показали самый сильный подъем среди компонентов Dow Jones.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 299,29 пункта (на 0,7%) и составил 42215,8 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 50,39 пункта (на 0,84%) - до 5982,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 180,12 пункта (на 0,91%) и завершил сессию на отметке 19521,09 пункта.

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