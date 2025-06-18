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Запуск Crew Dragon с коммерческим экипажем к МКС перенесен на 22 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Запуск многоразового корабля Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space перенесен на 22 июня, сообщило NASA.

Запуск корабля Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 03:42 по времени Восточного побережья США (в 10:42 по Москве).

В состав экипажа входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански.

Запуск корабля должен был состояться еще 29 мая, но переносился по техническим причинам, из-за непогоды, а также обнаруженной в ходе статического испытания утечки жидкого кислорода в носителе. Кроме того, российским космонавтам необходимо было завершить работы по герметизации переходной камеры служебного модуля "Звезда" на МКС. Согласно оценке экспертов российского Центра управления полётами, утечки воздуха на этом сегменте станции теперь нет.

Планируется, что экипаж корабля будет находиться на МКС две недели, в течение которых астронавты проведут на ее борту около 60 различных научных исследований.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom 1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на станции на неделю дольше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom 1 оценивалась в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX планируется совершать два-три раза в год.

Crew Dragon МКС Axiom Space
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