Инфляция в Великобритании в мае осталась ожидаемо на уровне 3,4%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 3,4% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

В апреле инфляция также составила 3,4%. По данным Trading Economics, аналитики в среднем прогнозировали сохранение роста цен в прошлом месяце на этом уровне.

Изначально ONS сообщало о повышении цен на 3,5% в апреле, но затем скорректировало оценку из-за ошибки в расчетах.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в мае на 4,4% (в апреле - на 3,4%), развлечения и отдых - на 3,2% (на 3,1%), транспортные услуги - на 0,7% (на 3,3%). Цены в ресторанах и гостиницах повысились на 2,8% (на 2,7%). При этом стоимость одежды и обуви сократилась на 0,3% после спада на 0,4% в апреле.

Потребительские цены в Британии в мае относительно предыдущего месяца повысились на 0,2%, в то время как в апреле был зафиксирован подъем на 1,2%.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core, базовая инфляция) увеличились на 3,5% за год и на 0,2% за месяц. В апреле первый показатель вырос на 3,8%, второй - на 1,4%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 4,3% в годовом выражении с апрельских 4,5%. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI в мае поднялся на 0,2% м/м после увеличения на 1,7% в апреле.