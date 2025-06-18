ВВС Израиля нанесли удары по штаб-квартире службы внутренней безопасности Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары в Тегеране по штаб-квартире службы внутренней безопасности Ирана, сообщил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Самолеты ВВС уничтожили штаб-квартиру службы внутренней безопасности иранского режима", - написал Кац в социальной сети X.

По сообщению израильских СМИ, министр отметил, что израильские военные продолжат наносить удары по "символам иранского режима".

Ранее в ЦАХАЛ отмечали, что ВВС атакуют военные цели в иранской столице.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.