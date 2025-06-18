Стриминговые сервисы в мае впервые обогнали телевидение по доле аудитории в США

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американские стриминговые платформы впервые в истории обогнали традиционные и кабельные телеканалы по общей доле просмотров, говорится в отчете исследовательской компании Nielsen.

В мае стриминг привлек 44,8% телеаудитории, в то время как доля традиционного телевидения составила 20,1%, кабельного - 24,1%, то есть 44,2% в совокупности. Показатель рассчитывается как доля от всего времени, которое американцы проводили, используя телевизор. Оставшиеся 11% приходятся на иные способы использования телевизора, включая прослушивание аудио, видеоигры и просмотр видео на DVD.

За последние четыре года аудитория стриминговых сервисов расширилась на 71%, в то время как традиционное и кабельное телевидение показало существенное снижение - на 21% и 39% соответственно.

"Многие ожидали, что этот рубеж будет взят раньше, однако спортивные события, новости и новейшие сериалы обеспечили удивительную устойчивость традиционному и кабельному ТВ", - заявил старший вице-президент Nielsen Брайан Фюрер.

По его словам, рост аудитории стриминга обусловлен тремя основными факторами: развитием бесплатных сервисов (так называемый FAST-сегмент), ростом популярности YouTube и стремлением традиционных медиакомпаний привлечь новых пользователей.

FAST-сегмент представлен такими сервисами как Pluto TV, Roku Channel и Tubi. Они предоставляют контент бесплатно, однако со встроенной рекламой. Их совокупная доля составила 5,7% от общего объема телепросмотров.

YouTube за последние четыре года нарастил аудиторию в 2,2 раза и теперь занимает 12,5% рынка. Как отмечается в отчете Nielsen, этот сервис стал настолько популярным, что традиционные медиа перестали конкурировать с ним и вместо этого начали производить для него специализированный контент, зачастую более короткого формата.

Между тем среди платных сервисов безусловным лидером остается Netflix, показавший рост аудитории на 27% с 2021 года.