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Израильские военные сообщили о запущенных с территории Ирана ракетах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду зафиксировала очередные пуски ракет с территории Ирана по израильскому государству, сообщили в ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ идентифицировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Оборонные системы действуют по перехвату угроз", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале израильской армии.

Местным жителям рекомендовано оставаться в укрытии до дальнейших оповещений.

Согласно данным The Times of Israel, в израильских медицинских службах заявили, что пока не получали информации о серьезных разрушениях в результате этого иранского ракетного обстрела.

Хроника 13 – 18 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран
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