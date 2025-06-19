США будут выдавать студенческие визы при условии доступа к соцсетям соискателей

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - США возобновили выдачу студенческих виз при условии предоставления доступа к профилю заявителей в социальных сетях для проверки госорганами, заявили в Госдепартаменте.

"В целях упрощения контроля желающим получить неиммиграционные визы - студентам, лицам, поступающим на программы профессионального обучения, участникам программ культурного или образовательного обмена - будет предписано сделать публичными все аккаунты в соцсетях", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В Госдепартаменте данную меру объяснили соображениями государственной безопасности.

В мае администрация президента США Дональда Трампа приостановила назначение новых собеседований для соискателей студенческих виз и рассматривала возможность ввести проверку социальных сетей заявителей.

Данному решению предшествовал конфликт американских властей с Гарвардским университетом. Трамп неоднократно подвергал элитное учебное заведение критике. В апреле американские СМИ публиковали выдержки из письма министра внутренней безопасности Кристи Ноэм начальнику иммиграционной службы Гарварда. В нем Ноэм потребовала от университета предоставления ведомству информации о потенциально "незаконных и преступных" действиях, в которые могли быть вовлечены иностранные студенты.

Руководство Гарварда сочло эти требования незаконными и отказалось их выполнять.

После этого Администрация американского президента 22 мая запретила Гарварду принимать иностранцев на обучение по федеральным программам обмена.

В июне судья окружного суда США по Массачусетсу Эллисон Берроуз приостановила действие данного указа.