В Павлодарской области Казахстана от урагана пострадали 16 человек, есть погибшие

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Павлодарской области в результате ураганного ветра, пронесшегося в четверг, пострадали 16 человек, также есть погибшие, сообщило в пятницу госагентство "Казинформ".

"Число пострадавших от урагана в Павлодарской области выросло до 16, среди них дети", - говорится в сообщении.

Ранее госагентство со ссылкой на станцию скорой помощи сообщало о девяти пострадавших, среди которых трое детей.

По информации "Казинформа", "стихия со шквалистым ветром до 43 м/с повредила десятки зданий, вызвала отключения электричества и повлекла человеческие жертвы".

Число жертв в сообщении не приводится. Однако в других СМИ прошла информация о погибшей женщине, на которую упало дерево.

"Казинформ" сообщает, что в Павлодаре повреждены кровли 47 объектов, в городах Аксу и Экибастузе - 23 объекта, в районах - еще не менее семи.

Зафиксированы перебои с электроснабжением в нескольких населенных пунктах региона.