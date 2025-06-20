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США начали переброску в Иорданию эскадрильи истребителей F-22

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ВВС США начали операцию по переброске эскадрильи истребителей пятого поколения F-22 Raptor, прибывших ранее в Великобританию, на авиабазу имени Маваффика Салти в Иордании, сообщило издание Itamilradar.

Всего в Англию на авиабазу Лейкенхит с континентальной части США накануне прибыли 12 истребителей F-22 Raptor. Первые восемь в пятницу были отправлены в Иорданию.

Для обеспечения их дальнего перелета на Ближний Восток использовались американские самолеты-заправщики KC-135 и KC-46.

По сообщению американских СМИ, Соединенные Штаты уже перебросили на Ближний Восток несколько эскадрилий истребителей, в том числе крупную группировку истребителей пятого поколения F-35.

Самолеты размещаются на базах в Саудовской Аравии и Иордании. Тем временем саудовское издание Arab News накануне сообщило, что все самолеты ВВС США покинули авиабазу Аль-Удейд в Катаре. База Аль-Удейд в Катаре, который расположен в Персидском заливе к югу от Ирана, является крупнейшей американской авиабазой в регионе.

Там было размещено, по меньшей мере, 30 военных самолетов, в том числе истребители, разведывательные самолеты и беспилотники, а также транспортники и заправщики.

США Иордания
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