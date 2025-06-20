Тысячи демонстрантов вышли на улицы Ирана в знак протеста против ударов Израиля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Тегеране и ряде других иранских городов тысячи человек участвуют в демонстрациях с целью выразить протест против израильских ударов по Ирану, сообщает в пятницу телеканал CNN.

Точное число демонстрантов не сообщается.

Участники шествия скандируют антиизраильские слоганы.

Телеканал "Аль-Джазира" отмечает, что к маршу присоединились глава иранской судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, бывший командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари, а также несколько иранских министров.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.