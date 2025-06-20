Член совета управляющих ФРС Уоллер допустил снижение ставки уже в июле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США может снизить процентные ставки в июле, полагает член совета управляющих регулятора Кристофер Уоллер.

"Мы можем пойти на это уже в июле", - сказал он в интервью CNBC.

По его словам, статданные указывают на близость инфляции и роста ВВП к целевым показателям Федрезерва. Кроме того, базовая ставка ФРС на 1,25-1,5 процентного пункта превышает оценочный уровень нейтральной ставки, при которой экономика не будет ни замедляться, ни стимулироваться, говорит Уоллер.

"Думаю, у нас есть пространство для того, чтобы ее снизить, а затем мы, по сути, сможем посмотреть, что будет с инфляцией", - сказал член совета управляющих.

Влияние введенных президентом США импортных пошлин на инфляцию наверняка будет кратковременным, и американский ЦБ сможет приостановить снижение ставки в случае потрясений, таких как кризис на Ближнем Востоке, считает Уоллер.

"Мы на паузе уже полгода, чтобы ждать и смотреть, и пока статданные в порядке", - пояснил он.

В среду ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%. При этом регулятор находится в хорошем положении, чтобы не спешить с корректировкой денежно-кредитной политики, дал понять его глава Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам июньского заседания.

Опубликованный в среду медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году. Аналогичный прогноз руководство ЦБ дало в марте.

Следующее заседание Федрезерва состоится 29-30 июля.