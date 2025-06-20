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Сербская NIS подала в Минфин США очередной запрос об отсрочке санкций

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сербская энергокомпания NIS (входит в "Газпром нефть") подала в Минфин США очередной запрос об отсрочке американских санкций, сообщается на сайте NIS.

"Цель этого запроса - дать возможность компании бесперебойно работать и после 27 июня, то есть после истечения срока, предусмотренного в предыдущей лицензии, выданной 25 апреля", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против - "Газпром нефти", а также ее дочерних компаний, в том числе - NIS. Затем США трижды переносили введение санкций в отношении NIS - до 28 марта, до 28 апреля и до 27 июня.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Сербский президент Александр Вучич сообщал, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания и NIS способствовали получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

NIS Сербия США
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