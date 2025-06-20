Поиск

Meta представила новые ИИ-очки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) представила линейку ИИ-очков Oakley Meta HSTN с возможностью записи видео в разрешении 3K, говорится в сообщении компании.

Новые очки влагостойки, имеют повышенный заряд аккумулятора и могут также использоваться для звонков, воспроизведения музыки, фотосъемки и получения ответов на вопросы об окружающей обстановке с помощью искусственного интеллекта.

Цены на новую коллекцию варьируются от $399 до $499.

Предзаказ на модель ограниченной серии будет открыт 11 июля, остальные модели выйдут позднее этим летом.

Oakley Meta HSTN будут доступны в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Австралии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании.

Meta также работает над тем, чтобы вывести новые очки на рынки Мексики, Индии и ОАЭ позднее в этом году.


Meta Oakley
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран объявил о запуске беспилотников и ракет по Израилю

Путин оценил глубину буферной зоны в Сумской области в 10-12 км

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

РФ и Казахстан обсудили условия поставок и транзита российских нефти и газа

ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля отложил идею снизить "потолок" цен на нефть из РФ до $45

Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Израиле заявили о выводе из строя на западе Ирана 35 складов с ракетами

В Израиле заявили о выводе из строя на западе Ирана 35 складов с ракетами

Министр энергетики Турции заявил о потребности еще минимум в восьми реакторах

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"

Трамп опасается хаоса в Иране после завершения там возможной военной операции США

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России83 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана262 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6589 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });