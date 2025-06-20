Meta представила новые ИИ-очки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) представила линейку ИИ-очков Oakley Meta HSTN с возможностью записи видео в разрешении 3K, говорится в сообщении компании.

Новые очки влагостойки, имеют повышенный заряд аккумулятора и могут также использоваться для звонков, воспроизведения музыки, фотосъемки и получения ответов на вопросы об окружающей обстановке с помощью искусственного интеллекта.

Цены на новую коллекцию варьируются от $399 до $499.

Предзаказ на модель ограниченной серии будет открыт 11 июля, остальные модели выйдут позднее этим летом.

Oakley Meta HSTN будут доступны в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Бельгии, Австралии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании.

Meta также работает над тем, чтобы вывести новые очки на рынки Мексики, Индии и ОАЭ позднее в этом году.



