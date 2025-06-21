Израиль начал очередную серию ударов по Ирану

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой серии ударов по объектам в центральной части Ирана.

"Израильские военно-воздушные силы начали серию ударов по объектам хранения ракет и пусковой инфраструктуры в центральной части Ирана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Перед этим она распространила информацию "обнаружении ракет, выпущенных из Ирана в направлении государства Израиль", призвав население пользоваться укрытиями на время устранения угрозы.

После оценки ситуации командование тыла ЦАХАЛ разрешило покинуть укрытия.

Вместе с тем, было размещено сообщение, что "в квартире в центральной части Израиля, по-видимому, в результате попадания частей ракеты после перехвата" иранской ракеты возник пожар.