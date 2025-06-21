Президент Грузии помиловал 37 осужденных

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках своих полномочий помиловал в субботу 37 осужденных лиц.

Пресс-служба главы государства сообщила, что помилование коснулось 29 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы и пяти заключенных, с троих человек была снята судимость.

Как отмечается в сообщении, "использование президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией страны, основано на принципе гуманизма и государственных интересов".