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Европейские фондовые рынки выросли в пятницу, кроме британского

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в пятницу ростом, за исключением британского индикатора.

Индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,13% - до 536,53 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,2%. Германский DAX прибавил 1,27%, французский CAC 40 - 0,48%, итальянский FTSE MIB - 0,74%, испанский IBEX 35 - 0,77%.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынков. Улучшению настроений инвесторов способствовало ослабление опасений по поводу прямого вмешательства США в ирано-израильский конфликт после новостей о том, что Трамп не намерен спешить с принятием решения об участии Вашингтона в боевых действиях против Ирана.

Как показали опубликованные в пятницу официальные данные, розничные продажи в Великобритании в мае упали на 2,7% относительно предыдущего месяца. Это максимальное снижение за полтора года (с декабря 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в Великобритании, рассчитываемый аналитической компанией NIQ GfK, в июне увеличился до минус 18 пунктов с минус 20 пунктов месяцем ранее, до максимума за полгода.

Индекс делового доверия во Франции в июне снизился до 96 пунктов с 97 пунктов в мае, тогда как аналитики ожидали сохранения индекса на прежнем уровне.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стал финский производитель бумаги и упаковки Stora Enso (+14,8%).

Бумаги германской туристической компании TUI AG подорожали на 6,5%. Ранее аналитики Barclays улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "продавать" и повысили целевую цену до 11 евро с 7,7 евро за акцию.

Значительный рост продемонстрировали также котировки акций круизного оператора Carnival (+4%), финансовой Azimut Holding (+3,8%) и нефтегазовой Neste Oyj (+3,7%).

Рыночная стоимость других представителей нефтегазовой отрасли снизилась вслед за ценами на нефть, в том числе TotalEnergies - на 0,4%, BP plc - на 2,1%, Shell - на 0,7%.

Самое резкое снижение в Stoxx 600, а также в британском FTSE 100 показали бумаги строительной компании Berkeley, подешевевшие на 8,2%. Компания отчиталась о сокращении доналоговой прибыли на 5,1% в завершившемся 30 апреля году, а также объявила о назначении финансового директора Ричарда Стерна новым CEO.

В составе DAX лучшие результаты продемонстрировали аэрокосмическая корпорация Airbus (+3,6%), энергетическая E.ON (+2,6%), производитель цемента Heidelberg Materials (+2,4%).

Капитализация французского оператора спутниковой связи Eutelsat подскочила на 30,8% после того, как компания объявила о привлечении капитала в размере 1,35 млрд евро от французского государства и других инвесторов.

Бумаги ArcelorMittal подорожали на 1,1%. Ранее компания сообщила, что намерена продать свои активы в Боснии и Герцеговине.

Barclays ArcelorMittal Airbus CAC 40 DAX EON FTSE 100
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