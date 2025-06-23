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Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики
Фото: Xinhua/ABACA

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленным изменением.

Инвесторы оценивали перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и продолжали следить за динамикой ирано-израильского конфликта.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что центральный банк США может снизить ключевую ставку уже в июле. "Мы можем сделать это уже в июле. Думаю, у нас есть пространство для снижения ставки, а затем мы сможем посмотреть, что будет происходить с инфляцией", - сказал он в интервью CNBC.

Это заявление противоречит позиции главы ФРС Джерома Пауэлла, который отмечал, что регулятор находится в хорошем положении, чтобы получить больше информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынков. Опасения по поводу эскалации напряженности в регионе немного ослабли на новостях о том, что президент США Дональд Трамп не намерен спешить с принятием решения относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана. Тем временем Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами, что усиливает нерешительность на рынке рискованных активов.

Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Nvidia Corp. подешевели на 1,1%, Alphabet Inc. - на 3,9%, Amazon.com Inc. - на 1,3%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,9%, Microsoft Corp. - на 0,6%. Капитализация Apple Inc. повысилась на 2,3%, Tesla - на 0,03%.

Цена ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company снизилась на 1,9% на сообщениях о том, что США хотят отменить действие исключений, позволявших TSMC и южнокорейским чипмейкерам Samsung Electronics и SK Hynix использовать американские технологии в КНР.

Акции CarMax Inc., занимающейся продажей подержанных автомобилей, подорожали на 6,6% после выхода отчетности компании. Компания нарастила чистую прибыль на 38% в квартале, завершившемся 31 мая - лучше прогнозов аналитиков.

Бумаги сети супермаркетов Kroger Co. поднялись в цене на 9,8%. Компания сообщила об увеличении сопоставимых продаж на 3,2% в первом финквартале 2025 года, что превзошло ожидания рынка, а также улучшила прогноз продаж на текущий фингод.

Kroger и CarMax вошли в тройку лидеров среди компонентов S&P 500, значительный рост в составе которого также продемонстрировали поставщик стройматериалов Builders FirstSource, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global и производитель кондитерских изделий Mondelez International, капитализация которых повысилась на 7,5%, 4,4% и 3% соответственно.

Рыночная стоимость крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot выросла на 0,8% после сообщений о том, что компания сделала предложение о покупке поставщику стройматериалов GMS. Ранее интерес к приобретению GMS Inc. проявил дистрибьютор товаров для строительства QXO. Капитализация GMS увеличилась на 23,8%, QXO - на 5,7%.

Бумаги Darden Restaurants подорожали на 1,4% на позитивной отчетности. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn увеличил выручку на 10,5% в четвертом квартале 2025 фингода, сильнее ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу поднялся на 0,08% от уровня закрытия среды и составил 42206,82 пункта. В четверг торги на фондовых биржах США не проводились из-за праздника.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,22% - до 5967,84 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,51% и составил 19447,41 пункта

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