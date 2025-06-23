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Принц Саудовской Аравии основал первую в стране компанию по глобальной бункеровке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Принц Саудовской Аравии Абдул-Азиз бин Турки Аль Сауд основал первую в стране глобальную бункеровочную компанию Eleven Energy (бункеровка – заправка судов топливом и моторными маслами). Об этом сообщил изданию Ship&Bunker представитель концерна.

Согласно информации на сайте Eleven Energy, штаб-квартира компании, входящей в состав Eleven Ventures, будет располагаться в Эр-Рияде, а представительства - в саудовском Даммаме и Роттердаме (Нидерланды). Руководителем назначен Крис Тодд - экс-глава глобальной торговой Delta Energy Fuel Supply & Trading.

"В соответствии с амбициозной программой королевства Vision 2030 наша компания воплощает дух диверсификации, инноваций и глобального охвата. Мы стремимся усилить присутствие Саудовской Аравии в морском секторе, предоставляя бункеровочные решения мирового класса во всех крупных портах мира. Наша миссия заключается не только в обеспечении надежных и конкурентоспособных поставок судового топлива, но и в содействии более широким целям королевства по экономическому расширению и глобальной интеграции", - поясняется на сайте Eleven Energy.


Саудовская Аравия
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