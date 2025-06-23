В ЦАХАЛ сообщили об ударах по местам хранения ракет на западе Ирана

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные атаковали склады ракет и беспилотников на западе Ирана, сообщает в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Около 15 истребителей (...) нанесли серию масштабных ударов на западе Ирана. Цели ударов включали подземные военные объекты и склад ракет и беспилотников иранских вооруженных сил", - говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране.

Этому предшествовала недельная военная операция Израиля, который наносил массированные удары по стране, начиная с 13 июня. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.