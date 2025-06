Фондовые индексы США завершили торги уверенным ростом

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник.

Участники рынка ждали новых шагов Тегерана после прямого вмешательства США в ирано-израильский конфликт, однако ответные меры оказались менее жесткими, чем предполагалось, пишет CNBC.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира.

В понедельник иранские военные выпустили как минимум шесть ракет по военной базе США в Катаре. При этом, под данным западных СМИ, Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах по американской военной базе в стране, чтобы свести к минимуму число возможных жертв. Эксперты посчитали такой ответ Ирана "символическим", отмечает Market Watch.

На этом фоне цены на нефть ушли в минус, завершив торги падением более чем на 7%. Котировки акций нефтедобывающих компаний также опустились, в том числе Exxon Mobil Corp. - на 2,6%, Chevron Corp. - на 1,8%, Marathon Petroleum Corp. - на 1,5%, ConocoPhillips - на 3,2%.

Поддержку рынку акций США в понедельник оказали заявления заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Мишель Боуман, повысившие надежды трейдеров на скорое снижение ставки американским ЦБ.

Боуман, выступившая на конференции в Праге, отметила, что последствия торговой войны для инфляции в США могут оказаться более слабыми, чем опасались экономисты, в то время как риски для американского рынка труда могут вырасти.

"Если инфляционное давление останется сдержанным, я поддержку снижение ставки уже на следующем заседании ФРС, чтобы приблизить ее к нейтральному уровню и содействовать сохранению здорового рынка труда", - заявила она.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones в понедельник стали акции Sherwin-Williams Co. (+3,1%), International Business Machines Corp. (+2,9%), 3M Co. (+2,5%), Home Depot Inc. (+2,1%).

Бумаги Tesla Inc., объявившей в воскресенье о запуске сервиса роботакси в Остине (штат Техас), подорожали на 8,2%.

Заметно повысились котировки акций компаний, ориентированных на оборонный сектор, в том числе Palantir Technologies Inc. (+1,4%), Lockheed Martin Corp. (+0,4%), Northrop Grumman Corp. (+0,4%).

Рыночная стоимость Him & Hers Health Inc., работающей в сфере телемедицины, рухнула на 34,6% после того, как датская Novo Nordisk объявила о прекращении партнерства с компанией в сфере продажи препаратов для снижения веса. Novo Nordisk обвинила Him & Hers в продаже поддельных версий ее препарата Wegovy, а также в использовании сомнительных практик продвижения продаж. Партнерство двух компаний просуществовало чуть более месяца.

Капитализация Trump Media & Technology Group (TMTG) выросла на 0,3%. TMTG, материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social, объявила buyback на $400 млн.

Цена бумаг производителя косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. поднялась на 4,8% вслед за улучшением рекомендации для них до "покупать" с "держать" аналитиками Deutsche Bank.

Акции сервиса доставки еды DoorDash Inc. подорожали на 4,5%. Эксперты Raymond James рекомендовали инвесторам "активно покупать" бумаги компании, отметив, что потенциал синергии от слияния DoorDash и британской Deliveroo недооценен.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 374,96 пункта (0,89%) и составил 42581,78 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 57,33 пункта (0,96%) - до 6025,17 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 183,56 пункта (0,94%), составив 19630,97 пункта.