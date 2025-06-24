Палата представителей Конгресса США запретила сотрудникам использовать WhatsApp

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США предостерегла своих работников от использования мессенджера WhatsApp компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) из-за опасений по поводу конфиденциальности, пишет Financial Times со ссылкой на внутренние коммуникации законодательного органа.

Главный административный директор Палаты представителей Кэтрин Шпиндор в понедельник сообщила сотрудникам в электронном письме, что WhatsApp считается "высокорискованным для пользователей".

Работникам запретили скачивать или оставлять приложение на ноутбуках и мобильных устройствах Палаты представителей с 30 июня. Всех, у кого оно есть, попросят его удалить.

Решение принято в связи с "недостаточной прозрачностью" защиты пользовательской информации, отсутствием шифрования хранимых данных и возможными рисками в области безопасности, которые влечет использование WhatsApp, говорится в письме.

В Meta заявили о категорическом несогласии с такой характеристикой мессенджера. Представитель компании сказал, что сообщения в WhatsApp по умолчанию подвергаются сквозному шифрованию, поэтому ни компания, ни третьи лица не могут их прочитать. Кроме того, WhatsApp безопаснее, чем большинство приложений из списка одобренных в Палате представителей, добавили в Meta.

Этот список включает Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime и Wickr. Между тем WhatsApp одобрен для официального использования в Сенате, сообщили в Meta.

"Защита народной Палаты - наш главный приоритет, и мы всегда мониторим и анализируем потенциальные риски в области кибербезопасности, которые могут подвергнуть опасности данные членов и работников Палаты, - заявила Шпиндор. - Мы регулярно пересматриваем список одобренных в Палате приложений и будем корректировать его в соответствии с представлениями о целесообразности".