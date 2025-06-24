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Япония испытала на острове Хоккайдо противокорабельную ракету с дальностью полета 180 км

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Военные Японии провели учебный пуск ракеты малой дальности класса "поверхность - корабль" Type 88 в ходе учений на острове Хоккайдо, сообщает Associated Press (AP).

Ракету выпустили по судну-мишени в 40 км от южного берега Хоккайдо; дальность полета ракеты - около 180 км. Сухопутные Силы самообороны Японии пока что оценивают результаты испытаний.

В учениях приняли участие примерно 300 служащих артиллерийской бригады.

AP отмечает, что это первое ракетное испытание на японской территории: ранее из-за ограниченности территории и опасений в сфере безопасности Япония проводила такие тесты в США или Австралии.

В конце 2024 года японские СМИ сообщали, что Япония 13-й год подряд, наращивает оборонные расходы: на 2025 финансовый год на нужды обороны предусматривались $55 млрд.

AP напоминает, что Токио разрабатывает противокорабельные ракеты Type 12 с дальностью полета 1 тыс. км. В данный момент Япония хочет поставить на вооружение крылатые ракеты большой дальности, в том числе производимые в США Tomahawk. Также японские власти готовятся построить ракетный полигон в северо-западной части Тихого океана на необитаемом атолле Минамитори - на самом восточном японском острове.

Япония
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