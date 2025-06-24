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Иран частично открыл воздушное пространство

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Международные авиарейсы возобновили в Тегеран и из него, сообщает во вторник портал наблюдения за воздушным движением Flightradar24.

"Воздушное пространство Ирана в настоящее время открыто по предварительному запросу для прилета и вылета из Тегерана", - говорится во вторник в сообщении портала в соцсети Х.

Частичное возобновление авиасообщения произошло после прекращения огня между Ираном и Израилем после 12 дней военных действий.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране. В понедельник Иран запустил в ответ ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

Иран
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