Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, чему способствовало общее усиление склонности инвесторов к риску после новостей о том, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social вечером в понедельник.

Позднее власти двух стран подтвердили эту информацию, однако перемирие остается хрупким. Израильская сторона сообщала, что Иран уже после вступления в силу режима прекращения огня запустил ракеты в ее сторону, на что Израиль ответил ударами по радару недалеко от Тегерана.

Во вторник канцелярия главы израильского правительства сообщила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США решил не наносить новые удары по Ирану. Между тем иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран намерен соблюдать режим прекращения огня до тех пор, пока его придерживается Израиль.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, участники рынка следили за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, надеясь получить новые сигналы относительно перспектив американской экономики и будущего направления денежно-кредитной политики центробанка.

Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ФРС может подождать с понижением процентных ставок до тех пор, пока не будет иметь более ясного представления об экономических последствиях введения торговых пошлин. "Мы находимся в хорошем положении, чтобы подождать и узнать больше о вероятном курсе экономики, прежде чем рассматривать корректировку денежно-кредитной политики", - сказал он.

Влияние импортных пошлин, как ожидается, будет менее драматичным, чем прогнозировалось в апреле, отметил Пауэлл, однако их "повышение в этом году, вероятно, подтолкнет цены к росту и скажется на экономической активности". Хотя инфляционное воздействие торговой политики президента США Дональда Трампа "может оказаться кратковременным", "также возможно, что инфляционные эффекты могут быть более стойкими".

Как показали опубликованные во вторник данные, рассчитываемый Conference Board индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 93 пунктов с пересмотренного майского значения 98,4 пункта. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали, что индекс составит 100 пунктов. Подындекс отношения американских потребителей к текущей ситуации опустился в июне на 6,4 пункта - до 129,1 пункта, а индикатор потребительских ожиданий - на 4,6 пункта, до 69 пунктов.

Лидером роста в составе индекса Dow Jones Industrial Average стал поставщик облачных корпоративных для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc., акции которого подорожали на 3%. Бумаги American Express Co. выросли в цене на 2,9%, Nvidia Corp. - на 2,6%.

Среди других компаний "великолепной семерки" капитализация Amazon.com Inc. увеличилась на 2,1%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2%, Alphabet Inc. - на 1%, Microsoft Corp. - на 0,9%. Цена акций Tesla уменьшилась на 2,4%, Apple Inc. - на 0,6%.

Рыночная стоимость крупнейших американских энергетических компаний Exxon Mobil и Chevron Corp. сократилась на 3% и 2,3% соответственно вслед за падением цен на нефть.

Котировки бумаг Broadcom, одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, выросли на 3,9% после того как HSBC улучшил рекомендацию для них до "покупать" с "держать".

Акции других чипмейкеров тоже подорожали, в том числе Advanced Micro Devices - на 6,8%, Texas Instruments - на 2,2%, ON Semiconductor Corp. - на 2%, Microchip Technology - на 2,7%.

Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. увеличил капитализацию на 6,9% после публикации сильной отчетности. Компания нарастила чистую прибыль более чем вшестеро во втором финансовом квартале 2025 года и получила рекордную для этого периода выручку.

Рыночная стоимость ее конкурентов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Royal Caribbean Group повысилась на 4,3% и 2,5% соответственно.

Цена акций строительной KB Home снизилась на 0,5%. Компания сократила чистую прибыль во втором финквартале на 36% и ухудшила годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии прибавил 507,24 пункта (1,19%) и составил 43089,02 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 67,01 пункта (1,11%) - до 6092,18 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 281,56 пункта (1,43%), составив 19912,53 пункта.