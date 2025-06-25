Рютте допустил, что помощь стран НАТО Украине в этом году превысит 35 млрд евро

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что помощь стран альянса в 35 млрд евро, обещанная Украине до конца года, может не ограничиться этой суммой.

"В НАТО уже обязались выделить 35 млрд евро только в этом году. И это еще не всё", - сказал Рютте в среду на пресс-конференции в Гааге после завершения саммита Североатлантического альянса.

На вопрос, какими могут стать общие ассигнования на помощь Украине до конца года, генсек ответил, что ему сложно точно прогнозировать возможный итог. Но, по его словам, по данным первых шести месяцев нынешнего года видно, что соответствующие обязательства стран НАТО уже превысили "траекторию прошлого года", который завершился "на отметке 50 млрд".

"Поэтому я оптимистично настроен. Но не буду делать прогнозов, хотя можно сказать, что окончательный результат будет позитивным", - добавил Рютте.