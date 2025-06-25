Трамп призвал страны НАТО к срочной перестройке военного производства

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в среду заявил, что ситуация на Украине поставила перед США и другими странами НАТО срочную задачу по модернизации их оборонной промышленности.

"Украинский кризис продемонстрировал, что перестройка военно-промышленной базы в США и странах НАТО является неотложной задачей", - заявил Трамп в среду на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

По его словам, "Европа наращивает усилия, чтобы взять на себя более серьезную ответственность за свою оборону".

"Это поможет предотвратить будущие катастрофы вроде ужасной ситуации с Россией и Украиной", - добавил Трамп и вновь выразил надежду на урегулирование российско-украинского конфликта.

Американский президент также подчеркнул, что многие союзники "теперь согласились во всех случаях более чем удвоить свои оборонные бюджеты".