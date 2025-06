Уолл-стрит закрылась в среду без единой динамики

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, трейдеры оценивали ситуацию в геополитике, макроэкономические и корпоративные новости.

Поддержку рынку оказывало прекращение огня между Израилем и Ираном. Перемирие, судя по всему, держится, несмотря на отдельные столкновения, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторы изучали данные о продажах новостроек в США в мае и следили за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Спрогнозировать влияние американских пошлин на инфляцию весьма сложно, заявил Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете. Тем не менее макроэкономические прогнозы регулятора отчасти отражают последствия американской внешнеторговой политики, добавил он.

Руководитель Федрезерва также признал, что налогово-бюджетная политика может способствовать инфляции, отказавшись, однако, от дальнейших комментариев об их связи. Некоторые сенаторы в ходе слушаний подвергли критике бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа.

Вместе с тем Федререзрв не принимает во внимание дефицит бюджета США при принятии решений в отношении денежно-кредитной политики, отметил глава регулятора.

Продажи новых домов в США в мае уменьшились на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 623 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли. В апреле было реализовано 722 тыс. домов, а не 743 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж в апреле до 690 тыс. с ранее объявленного апрельского уровня, по данным Trading Economics.

Акции FedEx Corp. подешевели на 3,3% по итогам торгов. Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира в третьем квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль на 11,8%, но дала слабый прогноз на текущий период.

General Mills Inc. сократила капитализацию на 5,1%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в минувшем финквартале снизил чистую прибыль и выручку, при этом выручка не дотянула до прогнозов.

Цена бумаг Bumble Inc. подскочила на 25,1% после новостей о планах разработчика приложений для знакомств сократить штат на 30%. Кроме того, компания повысила прогноз скорректированной EBITDA на второй квартал.

Рыночная стоимость QXO Inc. уменьшилась на 7,2% после того, как дистрибьютор товаров для строительства анонсировал размещение обыкновенных акций, которое, как ожидается, позволит компании привлечь около $2 млрд.

Акции Nvidia Corp. подорожали на 4,3%, Alphabet Inc. - на 2,3%, Microsoft Corp. - на 0,4%, Apple Inc. - на 0,6%. Бумаги Tesla подешевели на 3,8%, Amazon.com Inc. - на 0,4%, Meta (признана в РФ экстремисткой организацией и запрещена) - на 0,5%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,25% и составил 42982,43 пункта.

Standard & Poor's 500 почти не изменился и составил 6092,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,31% и достиг 19973,55 пункта.