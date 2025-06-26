Жертвами наводнений на юго-западе Китая стали шесть человек

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Не менее шести человек стали жертвами сильных наводнений в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР, сообщают в четверг официальные китайские СМИ.

Отмечается, что стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре в районах, расположенных в низинах, в частности автомобильным дорогам. Сильные ливни привели к сходу оползней, один из которых разрушил мост в уезде Санду.

Местные власти провели эвакуацию более чем 80 тыс. человек.

В Гуйчжоу объявлен максимальный уровень опасности.

Согласно прогнозам метеорологических служб, в ближайшие дни ливни не прекратятся.