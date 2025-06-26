Поиск

Жертвами наводнений на юго-западе Китая стали шесть человек

Жертвами наводнений на юго-западе Китая стали шесть человек
Фото: Wei Guijin/VCG via Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Не менее шести человек стали жертвами сильных наводнений в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР, сообщают в четверг официальные китайские СМИ.

Отмечается, что стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре в районах, расположенных в низинах, в частности автомобильным дорогам. Сильные ливни привели к сходу оползней, один из которых разрушил мост в уезде Санду.

Местные власти провели эвакуацию более чем 80 тыс. человек.

В Гуйчжоу объявлен максимальный уровень опасности.

Согласно прогнозам метеорологических служб, в ближайшие дни ливни не прекратятся.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Литва ужесточит контроль за российскими транзитными поездами

Польша планирует выйти из конвенции по запрету противопехотных мин

Польша планирует выйти из конвенции по запрету противопехотных мин

Нефть Brent подорожала до $67,93 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 26 июня

Уолл-стрит закрылась в среду без единой динамики

Уолл-стрит закрылась в среду без единой динамики

Трамп обещал спасти Нетаньяху от израильского суда

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

ЦРУ утверждает, что ядерная программа Ирана "серьезно пострадала" в результате ударов США

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Уиткофф считает, что перемирие между Ираном и Израилем может повлиять на переговоры РФ и Украины

Уиткофф считает, что перемирие между Ираном и Израилем может повлиять на переговоры РФ и Украины

Белый дом хочет сократить передачу секретной информации Конгрессу

Трамп призвал членов НАТО к действиям по украинскому урегулированию. Обобщение

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана389 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6608 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });