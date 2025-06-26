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EQT продаст производителя электроники Pioneer за $1,1 млрд

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Шведская инвестиционная компания EQT достигла соглашения о продаже японского производителя электроники Pioneer Corp. "дочке" тайваньской Innolux Corp. за $1,1 млрд.

Как говорится в сообщении EQT, в роли покупателя выступит CarUX, специализирующаяся на выпуске TFT-LCD (жидкокристаллических дисплеев с активной матрицей) для автомобильного сектора.

EQT приобрела Pioneer в 2019 году. Компания является лидером в сфере производства автомобильных аудио- и навигационных систем, а также поставщиком программного обеспечения для автомобильной отрасли, отмечается в пресс-релизе.

Завершение сделки, обусловленной получением необходимых разрешений, ожидается в четвертом квартале 2025 года.

EQT Pioneer Innolux Corp Швеция Япония Тайвань
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